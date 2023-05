Darmstadt 98 feiert mit Fans den Bundesliga-Aufstieg

Entsprechend ausgelassen war die Party-Stimmung. Schon nach dem Abpfiff des letzten Saisonspiels am Sonntag in Fürth wurden die Profis und der Trainer von den mitgereisten Fans gefeiert. „Fußball ist manchmal eine schöne Scheiße. Auch wenn es nach der Niederlage etwas schwerfällt, sind wir trotzdem glücklich. Wir sind froh, dass wir in der ersten Liga sind“, sagte Lieberknecht und fügte stolz hinzu: „Das Spiel heute soll nicht schmälern, was wir diese Saison erreicht haben.“