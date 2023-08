Darmstadt 98 freut sich auf Saisonauftakt in Homburg

Darmstadt (dpa/lhe) - . Eine Woche vor dem mit Spannung erwarteten Hessen-Derby gegen Eintracht Frankfurt zum Bundesliga-Start will der SV Darmstadt 98 seiner Favoritenrolle in der 1. Runde des DFB-Pokals gerecht werden und sich entsprechend Selbstvertrauen holen. „Das erste Pflichtspiel steht an. Und es ist die Pflicht von uns, im Pokal eine Runde weiterzukommen“, sagte Darmstadts Coach Torsten Lieberknecht vor der Partie am Montagabend beim saarländischen Regionalligisten FC 08 Homburg (18.00 Uhr/Sky).