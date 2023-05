Darmstadt 98 hält Kurs - Aufstieg schon in dieser Woche?

Kiel (dpa/lhe) - . Die Aufstiegsfeierlichkeiten beim SV Darmstadt 98 rücken immer näher. Mit dem souveränen 3:0 (2:0) bei Holstein Kiel machten die Hessen am Sonntag den nächsten großen Schritt in Richtung Fußball-Bundesliga, die sie im Idealfall schon am kommenden Samstag erreichen können. Mindestens die Aufstiegsrelegation hat der Zweitliga-Spitzenreiter bereits sicher.