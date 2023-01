Darmstadt 98: Mit großen Schritten Richtung Bundesliga

Darmstadt (dpa) - . Der SV Darmstadt 98 ist auch im neuen Kalenderjahr bestens unterwegs und bleibt in der 2. Fußball-Bundesliga vorerst das Maß der Dinge. Nach einem 2:0 (2:0)-Sieg gegen Jahn Regensburg am Samstag und dem 19. unbesiegten Pflichtspiel in Serie behaupten die Hessen die Tabellenführung. „Es war ein verdienter Sieg für uns“, sagte Darmstadts Trainer Torsten Lieberknecht. Die Lilien profitierten diesmal aber auch von großzügigen Gastgeschenken der Oberpfälzer.