Darmstadt 98 muss im Aufstiegskampf auf Kapitän verzichten

Darmstadt (dpa/lhe) - . Im Kampf um den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga muss Zweitliga-Spitzenreiter Darmstadt 98 vorerst auf Kapitän Fabian Holland verzichten. Der 32 Jahre alte Abwehrspieler musste sich wegen einer Kehlkopfentzündung in stationäre Behandlung geben, teilten die Hessen am Mittwoch mit. „Aus sportlicher Sicht ist es natürlich sehr bitter, in dieser Phase auf unseren Kapitän verzichten zu müssen“, sagte Darmstadts Sportlicher Leiter Carsten Wehlmann.