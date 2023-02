Darmstadt 98: Serie hält, aber Pfeiffer fällt aus

Vergangene Woche hatte Lieberknecht mitgeteilt, dass der im Regensburg-Spiel verletzte Defensivspezialist Bader operiert werden musste und mehrere Wochen ausfallen wird: „Das ist ein herber Verlust für uns.“ Für das Spiel beim Europa-League-Sieger Frankfurt kündigte Routinier Tobias Kempe an: „Jetzt wollen wir am Dienstag wieder unser Herz auf dem Platz lassen.“ In der Liga geht es für die Lilien am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen Eintracht Braunschweig weiter.