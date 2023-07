Darmstadt 98 verleiht Stürmer Crosthwaite nach Halle

Darmstadt (dpa/lhe) - . Bundesliga-Aufsteiger SV Darmstadt 98 hat Stürmer Henry Jon Crosthwaite an den Fußball-Drittligisten Hallescher FC verliehen. Das teilten die Hessen am Freitag mit. Der 20 Jahre alte Deutsch-Brite, der im Nachwuchs der Lilien ausgebildet wurde, war zuletzt an den FC-Astoria Walldorf und zuvor an Rot-Weiß Koblenz verliehen worden.