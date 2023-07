Darmstadt 98 verliert Test gegen Norwich City: Tietz weg

Darmstadt (dpa/lhe) - . Der SV Darmstadt 98 hat den ersten Härtetest in Vorbereitung auf die neue Saison in der Fußball-Bundesliga nicht bestanden. Der Aufsteiger unterlag am Mittwoch vor 7300 Zuschauern dem englischen Zweitligisten Norwich City mit 0:1 (0:1). Marcelino Nunez erzielte in der 12. Minute das Siegtor für die Gäste. Die beste Chance für die Hessen vergab kurz nach dem Wechsel Fabian Schnellhardt, der mit einem Schuss an Norwich-Torhüter Tim Krul scheiterte.