Darmstadt 98 vor Heidenheim-Spiel weiter mit Personalsorgen

Darmstadt (dpa/lhe) - . Spitzenreiter Darmstadt 98 plagen vor dem Topspiel in der 2. Fußball-Bundesliga beim Tabellendritten 1. FC Heidenheim weiter Personalsorgen. Die Hessen müssen am Samstag (20.30 Uhr/Sky und Sport1) definitiv auf die Langzeitverletzten Patric Pfeiffer, Tobias Kempe und Aaron Seydel verzichten und bangen zudem um den Einsatz von Braydon Manu und Jannik Müller. „Bei beiden ist es eine Risikoabwägung. Wir werden den morgigen Tag noch abwarten und dann entscheiden, ob sie zum Kader gehören“, sagte Darmstadts Trainer Torsten Lieberknecht am Donnerstag.