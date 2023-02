Darmstadt „als Underdog beim haushohen Favoriten“

Darmstadt (dpa/lhe) - . Der SV Darmstadt 98 geht mit Respekt ins hessische Pokal-Derby am Dienstag (20.45 Uhr/ARD) beim Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt. „Frankfurt ist Bundesligist und dazu in der Champions League vertreten“, sagte Darmstadts Trainer Torsten Lieberknecht am Montag. „Wir wissen um die Herausforderung und die Situation - es ist das Duell zwischen dem haushohen Favoriten und dem Underdog.“ Dennoch wolle der Zweitliga-Spitzenreiter „ein Spiel abliefern, dass einem Derby gerecht“ werde.