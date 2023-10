Darmstadt bejubelt gegen schwaches Werder ersten Saisonsieg

Darmstadt (dpa) - . Als der ersehnte erste Saisonsieg endlich perfekt war, lagen sich die erleichterten Profis des SV Darmstadt 98 jubelnd in den Armen. Danach ließen sie sich auf einer Ehrenrunde von den Fans feiern. Mit Herz und Leidenschaft stürmte der Aufsteiger am Sonntag zu einem verdienten 4:2 (2:0) gegen Werder Bremen und verließ erstmals seit dem Comeback in der Fußball-Bundesliga die Abstiegsplätze. „Ich bin erleichtert, weil man mit den Jungs mitleidet“, sagte Trainer Torsten Lieberknecht bei DAZN: „Sie sind lange Zeit diesem Sieg hinterhergerannt, deswegen sind wir happy.“