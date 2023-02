Darmstadt: „Kein Trübsal“ trotz Verletzter vor Topspiel

Darmstadt (dpa/lhe) - . Tabellenführer SV Darmstadt 98 bleibt vor dem Spitzenspiel in der 2. Fußball-Bundesliga gegen den Hamburger SV trotz langer Verletztenliste positiv. „Die Verletzten sind ein Teil unserer Geschichte in dieser Saison, aber wir blasen deswegen weiterhin kein Trübsal“, sagte Trainer Torsten Lieberknecht am Freitag. Im Spiel am Samstag (20.30 Uhr/Sky und Sport1) fallen in Tobias Kempe, Jannik Müller, Patric Pfeiffer, Aaron Seydel, Klaus Gjasula und Braydon Manu gleich sechs „Lilien“-Spieler aus.