Darmstadt rettet Punkt: Aufstieg noch „weite Reise“

In der 81. Minute konnte sein Team vor 16 800 Fans im ausverkauften Stadion am Böllenfalltor dann endlich jubeln. Winter-Neuzugang Filip Stojilkovic traf zum 1:1-Endstand und bewahrte so den Vier-Punkte-Abstand der Hessen zum hanseatischen Ligazweiten. „Wir sind immer geduldig geblieben und haben an uns geglaubt. Die Mentalität in dieser Mannschaft ist wirklich gut, das zahlt sich am Ende oft aus“, sagte der Torschütze, für den es auch vom Trainer viel Lob gab. „Der Treffer von Filip Stojilkovic war überragend, das war ein Augenschmaus“, lobte der 49-Jährige.