Darmstadt träumt nach knappem Sieg weiter vom Aufstieg

Rostock (dpa/lhe) - . Darmstadt 98 darf nach dem Auswärtssieg bei Hansa Rostock weiter vom Aufstieg in die Fußball-Bundesliga träumen. Doch das 1:0 (0:0) und damit das 20. ungeschlagene Zweitliga-Spiel in Serie waren ein hartes Stück Arbeit. „Es war ein kompliziertes Spiel in der ersten Halbzeit, in der wir nur phasenweise gefährlich wurden. Ansonsten mussten wir vieles weg verteidigen und viele Schüsse blocken“, sagte Darmstadts Trainer Thorsten Lieberknecht am Samstagabend.