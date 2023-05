Darmstadt vergibt nächsten Matchball - Zwei Platzverweise

Dann bietet sich Darmstadt (64 Punkte) die bereits dritte Chance, die Rückkehr in die Erstklassigkeit zu vollenden. Der 1. FC Heidenheim (61) und der Hamburger SV (60) sind die einzigen verbliebenen Verfolger. Das Team von Lieberknecht wird sich nach einem fahrigen Auftritt deutlich steigern müssen, um die nötigen Punkte endlich zu holen. „Wir werden es auch tun. Am Freitag werden wir zurückschlagen“, kündigte Lieberknecht an. Dies sei „keine Parole“. Man werde „ein massives Spiel“ zeigen. Schon in der Vorwoche hatte man den Aufstieg in der eigenen Hand - und verlor mit 0:3 gegen den FC St. Pauli.