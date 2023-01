Darmstadt verteidigt Zweitliga-Spitze: 2:0 über Regensburg

Darmstadt (dpa) - . Der SV Darmstadt 98 bleibt auch im neuen Kalenderjahr das Maß der Dinge in der 2. Fußball-Bundesliga. Die Hessen feierten zum Auftakt der Rückrunde am Samstag gegen Jahn Regensburg einen 2:0 (2:0)-Sieg und können damit an diesem Spieltag nicht von der Tabellenspitze verdrängt werden. Die Tore für die Lilien erzielten vor 15.798 Zuschauern Braydon Manu (18. Minute) und Fabian Holland (29.).