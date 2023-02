Darmstadt vor Gastspiel in Rostock mit Personalsorgen

Dennoch geht sein Team als Favorit ins Spiel. Schließlich stehen die Darmstädter mit 45 Punkten ganz oben in der Tabelle - vier Zähler vor dem großen Aufstiegsfavoriten Hamburger SV. Der 1. FC Heidenheim liegt als Dritter auf dem Relegationsplatz sogar schon acht Punkte zurück. Lieberknecht sieht dem Gastspiel in Rostock daher mit großer Vorfreude entgegen: „Samstagabend, das Flutlicht ist an. Ich freue mich auf das Abendspiel. Das Ostseestadion ist Fußball pur.“