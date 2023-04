Darmstadt will gegen KSC Aufstieg näher kommen

Darmstadt (dpa/lhe) - . Mit einem Sieg gegen den Karlsruher SC will der SV Darmstadt 98 dem angestrebten Aufstieg in die Fußball-Bundesliga einen Schritt näherkommen. Vor der Partie am Freitagabend (18.30 Uhr/Sky) ist die Zuversicht beim Zweitliga-Tabellenführer trotz der jüngsten Pleite in Düsseldorf groß.