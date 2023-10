Darmstadt will nach 0:8 in München das Positive mitnehmen

Auch er will seine Spieler wieder aufbauen. Man werde am Freitag gegen den VfL Bochum wieder Gas geben, sagte Lieberknecht. Dabei will er vor dem Kellerduell die positiven Dinge ansprechen. Denn eine Halbzeit präsentierte sich der Aufsteiger spielfreudig und bereitete dem deutschen Meister durchaus Probleme.