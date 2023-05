Darmstadts Aufstiegsparty soll in Hannover steigen

Statt der erhofften Aufstiegsparty gab es am Samstagabend vor 17.650 Fans am ausverkauften Böllenfalltor die erste Saison-Heimniederlage für die Hessen. Dennoch führen die Lilien die Tabelle der 2. Bundesliga mit 64 Punkten weiterhin an und wollen den vierten Aufstieg in der Vereinsgeschichte nach 1978, 1981 und 2015 nun am kommenden Sonntag bei Hannover 96 perfekt machen. „Dass wir es alle wollen, ist ja klar. Wir haben nach langer Pause ein Spiel verloren, aber wir sind immer in der Lage zurückzukommen“, sagte Lieberknecht.