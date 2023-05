Darmstadts Lieberknecht: „Es gibt keine Matchbälle“

Darmstadt (dpa/lhe) - . Darmstadts Cheftrainer Torsten Lieberknecht kann das Gerede von einem Matchball zum Aufstieg in die Fußball-Bundesliga nicht mehr hören. „Im Fußball gibt es keine Matchbälle. Wir kicken um drei Punkte. Deswegen denken wir über solche Begrifflichkeiten nicht nach. Die Mannschaft verspürt große Lust darauf, Spiele zu gewinnen. Unser Antrieb ist die Jagd nach Siegen und nach Punkten“, sagte Lieberknecht am Freitag. Die Hessen spielen am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) bei Hannover 96. Mit einem Sieg wäre der vierte Bundesliga-Aufstieg perfekt.