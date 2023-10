Darmstadts Mehlem nach 0:8: „Spaß gemacht hat's“

München (dpa) - . Marvin Mehlem verblüffte nach der höchsten Niederlage des SV Darmstadt 98 in der Fußball-Bundesliga mit seinem Resümee. „Spaß gemacht hat's“, sagte der 26-Jährige nach dem 0:8 des Aufsteigers am Samstag in München gegen den FC Bayern. Er meinte damit vor allem die torlose erste Hälfte. Erst in Unterzahl ging sein Team unter.