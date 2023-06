Darts-Sieg über England: Deutschland im Halbfinale

Frankfurt/Main (dpa) - . Deutschland hat bei der Darts-Team-WM gegen Topfavorit England überrascht und zum zweiten Mal in der Geschichte das Halbfinale erreicht. Gabriel Clemens und Martin Schindler besiegten die topgesetzten Engländer Michael Smith und Rob Cross am Sonntagnachmittag in Frankfurt am Main nach starker Leistung deutlich mit 8:3. Nach den souveränen Erfolgen über Hongkong und Japan (jeweils 4:0) sowie dem 8:6 über Polen war es für Schindler/Clemens der vierte Sieg bei diesem Turnier, sie sind weiter ungeschlagen. Bereits an diesem Sonntagabend (ab 19.00 Uhr/DAZN) werden die Halbfinals und das Endspiel ausgetragen.