Darts-Team-WM mit fast 70: „vergleichbar mit Olympia“

Frankfurt/Main (dpa) - . Auch mit fast 70 Jahren ist Paul Lim ein Garant bei Darts-Großveranstaltungen. Bei der Team-WM in Frankfurt am Main ist der Routinier aus Singapur mal wieder dabei, direkt am Donnerstagabend (ab 19.00 Uhr/DAZN) ist er im Doppel mit Harith Lim gegen Tschechien gefordert. „Für Dein Land zu spielen, ist etwas anderes. Man träumt immer von Olympia. Dieses Turnier ist ganz ähnlich und vergleichbar. Auch da repräsentierst du dein Land. Du weißt, dass dich hunderttausende Menschen am TV anfeuern. Es ist eine großartige Sache“, sagte Lim bei Sky Sports.