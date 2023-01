Data4 wird Betreiber von Hanauer Rechenzentrum

Hanau (dpa/lhe) - . Der französische Rechenzentrumsbetreiber Data4 wird Eigentümer und Betreiber des neuen Großrechenzentrums in Hanau. Auf dem Gelände der ehemaligen Großauheim-Kaserne will das Unternehmen einen Rechenzentrum-Campus mit einer Größe von mehr als 20 Hektar errichten. „Wir bei Data4 sehen große Marktchancen in Deutschland, einer der führenden Nationen in Europa in Bezug auf digitale Infrastruktur“, erklärte der Data4-Vorstandsvorsitzende Olivier Micheli am Montag in Hanau. Zugleich soll die Deutschland-Zentrale von Data4 in der Stadt im Osten des Rhein-Main-Gebietes ihren Sitz haben.