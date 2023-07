Daten für Entscheidungen: Statistisches Bundesamt wird 75

Wiesbaden (dpa) - . Mit einem Festakt und einer Fachtagung ist am Mittwoch in Wiesbaden das 75-jährige Bestehen des Statistischen Bundesamts gefeiert worden. Mit mittlerweile rund 400 Statistiken liefere die Behörde Daten zu nahezu allen Lebensbereichen und sei dabei fachlich unabhängig, objektiv und neutral, sagte Ruth Brand, die Präsidentin des Bundesamts. Damit liefere die Behörde Daten als Fundament für Entscheidungen von Politik und Verwaltung. „Unsere Daten sind die bestmögliche Annäherung an die Realität - und damit eine wichtige Grundlage für einen wissensbasierten Diskurs und ein wirksames Mittel gegen Desinformation“, sagte Brand.