Dauerregen in Hessen lässt nach: Pegelstände sinken weiter

Wiesbaden/Rüsselsheim (dpa/lhe) - . Die Hochwasserlage in Hessen hat sich weiter entspannt. Seit Sonntag lasse der Niederschlag nach, teilte das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) am Montag in Wiesbaden mit. Aufgrund des Dauerregens von Freitag bis Sonntag sei an mehr als 30 Pegeln Hochwasser gemeldet worden.