Davis Cup ohne Struff: Teilnahme an Showevent in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - . Das deutsche Davis-Cup-Team muss Mitte September ohne Jan-Lennard Struff in der Abstiegsrelegation in Bosnien-Herzegowina auskommen. Der seit rund zwei Monaten verletzt pausierende Tennisprofi (33) kündigte am Freitag seine Teilnahme am parallel ausgetragenen Showevent in Frankfurt am Main, dem Ultimate Tennis Showdown (UTS), vom 15. bis 17. September an.