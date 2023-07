Deal im Prozess gegen mutmaßliche Online-Betrüger möglich

Die 20 und 21 Jahre alten Verdächtigen aus Frankfurt am Main sollen ahnungslose Internetkäufer in unzähligen Einzelfällen um Hunderttausende Euro geprellt haben. Die Angeklagten sollen sich von den ergaunerten Einnahmen in Höhe von knapp 900.000 Euro ein Leben in Saus und Braus geleistet haben. Ihnen wird unter anderem banden- und gewerbsmäßiger Betrug, Missbrauch von Ausweispapieren und Datenhehlerei angelastet.