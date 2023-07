Debatten starten mit Regierungserklärung des Justizministers

Wiesbaden (dpa/lhe) - . In der letzten Plenarwoche vor der parlamentarischen Sommerpause will Hessens Justizminister Roman Poseck (CDU) am Dienstag (15.20 Uhr) im Landtag in Wiesbaden eine Regierungserklärung abgeben. Das Thema lautet „Pakt für den Rechtsstaat: Versprochen - gehalten!“ Bei dem Pakt geht es um eine Stärkung der Justiz mit Investitionen in neues Personal, die Einführung der elektronischen Akte, Baumaßnahmen und Präventionsprojekte.