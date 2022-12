Defekt an Berghäuser Brücke: Eingeschränkter Verkehr auf A44

Kassel/Berghausen (dpa/lhe) - . Wegen eines Defekts an der Berghäuser Brücke auf der Autobahn 44 im Landkreis Kassel gelten in Richtung Dortmund ab sofort Tempo- und Gewichtsbeschränkungen. Grund dafür sind Schäden an der Unterseite der Fahrbahnplatte, die wiederum zu Schäden des Straßenbelags führen könnten, wie die Autobahn GmbH am Donnerstag mitteilte.