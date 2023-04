Dekabank 2022 mit Rekordgewinn

Frankfurt/Main (dpa) - . Die Dekabank hat im vergangenen Jahr einen Rekordgewinn von fast einer Milliarde Euro erzielt. Mit 984,8 Millionen Euro wirtschaftlichem Ergebnis wurde der Vorjahreswert um gut 16 Prozent übertroffen, wie das Wertpapierhaus der Sparkassen am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Den bisher höchsten Gewinn der Unternehmensgeschichte gab es im Jahr 2010 mit 925,1 Millionen Euro. Für das laufende Jahr plant der Vorstand in einem von Unsicherheiten geprägten Umfeld vorsichtig: „Für das Jahr 2023 rechnen wir mit einem wirtschaftlichen Ergebnis von leicht über 500 Millionen Euro.“