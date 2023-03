DEL-Aufsteiger Löwen Frankfurt zieht in die Pre-Playoffs ein

Damit beendet die Mannschaft von Trainer Gerry Fleming die Hauptrunde auf dem 10. Platz und trifft im Kampf um den Einzug in die Play-offs auf die siebtplatzierte Düsseldorfer EG. Die erste Begegnung in Düsseldorf findet am Dienstag statt. Sollte das Duell nach dem Heimspiel der Löwen am Freitag ausgeglichen sein, würde die Entscheidung in dem Zweikampf nach dem Modus „Best of Three“ am kommenden Sonntag fallen. DEL-Gründungsmitglied Augsburg muss sich im Fall, dass es zwei Absteiger gibt, in die Zweitklassigkeit verabschieden