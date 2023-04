Demokratiefeindlichkeit: Pilotprojekt stärkt Lehrkräfte

Hofheim am Taunus (dpa/lhe) - . Hetze gegen Minderheiten, Stammtischparolen oder antidemokratische Sprüche: Lehrerinnen und Lehrer werden in ihrem Berufsalltag mit Äußerungen aus der Schülerschaft konfrontiert, die teils menschenfeindlich oder sogar extremistisch sind. Wie sollte man darauf reagieren? Zu dieser Frage läuft in Hessen im aktuellen Schuljahr das Pilotprojekt „Starke Lehrer - starke Schüler“, das Lehrkräfte mit einem dreijährigen Fortbildungsprogramm im Umgang etwa mit rechtsextremen Positionen im Klassenzimmer stärken soll.