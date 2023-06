Den heftigen Gewittern folgen schöne Sommertage

In Darmstadt-Wixhausen pumpten die Rettungskräfte Wasser aus einer überfluteten Unterführung, im Landkreis Darmstadt-Dieburg waren vor allem die Gemeinden Eppertshausen, Schaafheim und Otzberg betroffen. So seien alleine in Eppertshausen 40 Einsätze gezählt worden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Laut Mitteilung des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach fielen in Schaafheim innerhalb einer halben Stunde 33,8 Liter Regen pro Quadratmeter.