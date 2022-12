Desinfektionsmittel in Böden – Folge der Corona-Pandemie?

Eher grob, samtig oder leicht zu formen? Mit der Fingerprobe wird zuerst die Bodenart in jeder Bodenprobe festgestellt. (© Schick)

Eher grob, samtig oder leicht zu formen? Mit der Fingerprobe wird zuerst die Bodenart in jeder Bodenprobe festgestellt. (© Schick)

Forscher haben in Hessen an Rhein und Main Spuren von Desinfektionsmittel im Boden entdeckt, aber auch im Wald. Warum das gefährlich werden kann und was Corona damit zu tun hat.