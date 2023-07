Deutlich mehr Windkraft in Hessen und Rheinland-Pfalz

Auch in Rheinland-Pfalz löst sich der Ausbaustau. Für das erste Halbjahr 2023 meldet die Windbranche 23 neue Anlagen mit 89,7 MW Leistung, eine Verdoppelung gegenüber dem Vorjahreszeitraum (11/41,6 MW). Im Gesamtjahr 2022 waren 16 Anlagen (68,6 MW) neu hinzugekommen. Wie das Umweltministerium ergänzend mitteilt, sind in Rheinland-Pfalz derzeit 433 weitere Anlagen mit 1838 MW geplant, beantragt oder bereits genehmigt. Aktuell am Netz sind 1815 Anlagen (4011 MW). Landesumweltministerin Katrin Eder (Grüne) sagt: „Nachdem der Ausbauzahlen im Bereich Solar deutlich anziehen, beobachten wir diese positive Tendenz nun auch im Bereich Windenergie. Wir rechnen mit einer positiven Entwicklung, auch wenn das Ausbautempo insgesamt noch steigen muss.“