Deutlich weniger Blutspenden in Hessen als vor der Pandemie

Das Durchschnittsalter der Blutspender lag bei 47 Jahren, in Kleinstädten und in ländlichen Gebieten wurde bezogen auf die Einwohnerzahl mehr gespendet als in den Großstädten. 55 Prozent aller Spender waren Männer. „Männer dürfen bis zu sechsmal im Jahr spenden, Frauen bis zu viermal“, erklärte das DRK. Eine stetige Spendenbereitschaft sei wichtig, da Blutprodukte nicht lange lagerbar seien, so hielten rote Blutkörperchen nur maximal 42 Tage und Blutplättchen höchstens fünf Tage.