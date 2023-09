Deutsch-iranischer Filmemacher bester Newcomer bei Filmpreis

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Der deutsch-iranische Filmemacher Behrooz Karamizade erhält in diesem Jahr die mit 7500 Euro dotierte Auszeichnung für Newcomer beim Hessischen Film- und Kinopreis. Das teilten die Jury und die hessische Kunst- und Kulturministerin Angela Dorn (Grüne) am Donnerstag in Frankfurt mit. „Es geht um Innovation, Potenzial und Talent. All das verkörpert Behrooz Karamizade“, sagte die Ministerin.