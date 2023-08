Deutsche Börse kommt bei Simcorp-Übernahme voran

Die Deutsche Börse hatte Anfang April angekündigt, Simcorp für 3,9 Milliarden Euro übernehmen zu wollen. Der Dax-Konzern will mindestens die Hälfte der Simcorp-Anteile plus eine Aktie erreichen. Gelingt der Deal, wäre es die größte Übernahme in der Geschichte der Deutschen Börse. Das Unternehmen will damit sein Geschäft mit Daten stärken und sich unabhängiger von Schwankungen an den Finanzmärkten machen.