Deutsche Börse übertrifft Erwartungen und setzt Ziele hoch

Frankfurt/Main (dpa) - . Die Deutsche Börse hat im zweiten Quartal die Erwartungen übertroffen und wird abermals optimistischer. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum kletterten die Nettoerlöse um ein Fünftel auf 1,22 Milliarden Euro, wie der Dax-Konzern am Dienstag nach Börsenschluss mitteilte. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) zog um ein Viertel auf 733 Millionen Euro an. Sowohl die Erlöse als auch das operative Ergebnis übertrafen damit die Erwartungen der Analysten. An die Anteilseigner der Deutsche Börse entfällt unter dem Strich ein Gewinn von 443 Millionen Euro nach 341 Millionen Euro im Vorjahresquartal.