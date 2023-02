Rhein fordert mehr Unterstützung vom Bund für Flüchtlinge

„Mein Eindruck ist, dass die Bundesregierung den Kopf in den Sand steckt und überhaupt nicht wahrnimmt, was auf kommunaler Ebene - aber natürlich auch bei uns auf Landesebene - los ist“, sagte Rhein. In Hessen sei das Thema Chefsache, „aber am Ende ist der Bund gefordert, denn die Bundesregierung hat den Schlüssel zur Steuerung und auch zur Begrenzung der Zuwanderung. Und diesen Schlüssel muss die Bundesregierung dringend jetzt betätigen.“