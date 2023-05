Deutsche Börse zuversichtlich zu geplanter Simcorp-Übernahme

Frankfurt/Main (dpa) - . Die Deutsche Börse sieht sich bei der angestrebten Übernahme des dänischen Softwareanbieters Simcorp auf gutem Weg. „Wir wollen mindestens 50 Prozent der Anteile plus eine Aktie über einen Tender erreichen. Und wir nehmen gerne deutlich mehr“, wird Konzernchef Theodor Weimer dem am Donnerstag veröffentlichten Redetext zufolge auf der Hauptversammlung des Frankfurter Marktbetreibers sagen, die am Dienstag kommender Woche (16.5.) online stattfindet. „Unsere Finanzierung von knapp vier Milliarden Euro ist so ausgelegt, dass wir auch eine vollständige Andienung aller Aktien stemmen können.“