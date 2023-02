Deutsche Skispringer beeindruckt von „kleinem Zwerg“ Althaus

Willingen (dpa) - . Nach dem Sieg von Skispringerin Katharina Althaus beim Heim-Weltcup in Willingen fanden ihre männlichen Teamkollegen besonders lobende Worte für die Leistung der 26-Jährigen. „Die Katha hat einen richtig geilen Job gemacht. Sie hat gezeigt, was sie kann“, sagte Andreas Wellinger. Althaus hatte am Samstag vor mehr als 20 000 Fans an der Mühlenkopfschanze Sprünge auf 133 und 149,5 Meter gezeigt und damit nicht nur ihren fünften Saisonsieg gefeiert, sondern auch einen persönlichen Sprungrekord aufgestellt.