Deutscher Buchpreis wird in Frankfurt verliehen

Frankfurt/Main (dpa) - . Wer bekommt den Deutschen Buchpreis 2023? Der Gewinner oder die Gewinnerin wird an diesem Montag in Frankfurt verkündet. In der Endrunde stehen: Terézia Mora („Muna oder Die Hälfte des Lebens“), Necati Öziri: („Vatermal“), Anne Rabe („Die Möglichkeit von Glück“), Tonio Schachinger („Echtzeitalter“), Sylvie Schenk („Maman“) sowie Ulrike Sterblich mit dem Roman „Drifter“.