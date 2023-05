„Deutscher Lehrkräftepreis“ an Politiklehrer aus Rheingau

In der Kategorie „Unterricht innovativ“ war die Lehrerin Anita Höhle von der Heinrich-Böll-Schule in Hattersheim am Main erfolgreich, teilten die Veranstalter mit. Welche Platzierung es genau geworden ist, werde erst bei der Preisverleihung am Montagnachmittag bekannt gegeben. Die Geschichtslehrerin hatte gemeinsam mit einer italienischen Kollegin das Projekt „Vergesst die Opfer nicht“ zum Gedenken an die Pogromnacht am 9. November 1938 initiiert.