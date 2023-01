Deutscher Meister SGE? Eintracht zurückhaltend euphorisiert

Dabei sind die Ambitionen am Main natürlich mächtig gewachsen. Sportvorstand Markus Krösche formulierte das unter der Woche so: „Wir wollen immer das Maximum erreichen und uns nach oben nicht begrenzen.“ Aber Titelkampf? Glasner erinnerte nach dem in dieser Höhe schmeichelhaften Erfolg gegen das Schlusslicht aus Gelsenkirchen flugs an die 1:6-Niederlage zur Saisoneröffnung gegen die Bayern. Er meinte es auch „ganz ehrlich“, als er Schalke und seinem Kollegen Thomas Reis „zu einer sehr, sehr guten Leistung“ gratulierte. Und Glasner warnte: „Wenn wir viele Spiele so bestreiten wie heute, dann werden wir relativ wenig Punkte machen in der Rückrunde.“