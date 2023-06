Deutschland im Viertelfinale der Darts-Team-WM

Frankfurt/Main (dpa) - . Deutschland hat bei der Darts-Team-WM das Viertelfinale erreicht und darf weiter vom erstmaligen Triumph träumen. Das Duo Gabriel Clemens/Martin Schindler bezwang in der Runde der letzten 16 am Samstagabend Polen mit 8:6. Im Viertelfinale geht es am Sonntag (ab 13.00 Uhr/DAZN) gegen die topgesetzten Engländer um Einzel-Weltmeister Michael Smith, der an der Seite von Rob Cross antritt.