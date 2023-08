Deutschland Tour: Mühlberger gewinnt Regen-Etappe

Winterberg (dpa) - . Nils Politt genoss im Ziel erst einmal ein paar Momente im Trockenen. Völlig durchnässt hatte der deutsche Radprofi auf der zweiten Etappe der Deutschland Tour das Ziel erreicht und wie Landsmann Georg Zimmermann in einer Wasserschlacht knapp das Podium verpasst. „Das Finish war extrem hart, gerade die letzten Kilometer hier hoch waren ziemlich hart. Der Regen hat uns auch nicht gerade in die Karten gespielt“, sagte Politt am Freitag im ZDF.