Deutschlandticket: Aktualisierung angeraten

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Bahnfahrer mit Deutschlandticket von der Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) sollten ihre Chipkarte aktualisieren lassen. Grund sei eine technische Umstellung in diesem Monat, teilte die VGF am Mittwoch mit und riet, die Aktualisierung „schnellstmöglich“ vorzunehmen. Hierfür müsse die Chipkarte für einige Sekunden auf die entsprechend gekennzeichnete Fläche am Automaten gelegt werden, auch am Terminal im Bus sei die Aktualisierung möglich.